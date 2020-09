Covid, l’inquinamento aiuta il virus: bisogna cambiare abitudini (Di mercoledì 30 settembre 2020) Esiste un collegamento tra il coronavirus e l’inquinamento delle nostre città e dei nostri territori? A rispondere in maniera più certa arriva adesso uno studio della Sima (Società italiana di medicina ambientale). La ricerca è apparsa sulla rivista British Medical Journal. Tracce di virus nel particolato E la risposta è purtroppo affermativa. Esiste un nesso sufficientemente chiaro tra la diffusione del virus e l’inquinamento atmosferico. Quantomeno nella Pianura Padana. Ovvero in un ambiente fra i più inquinati in Italia e in Europa. La prova di questa connessione tra lo smog e il coronavirus giunge dalle tracce di Rna virale in campioni provenienti dai filtri di raccolta del particolato atmosferico (l’insieme delle sostanze ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 30 settembre 2020) Esiste un collegamento tra il coronae l’inquinamento delle nostre città e dei nostri territori? A rispondere in maniera più certa arriva adesso uno studio della Sima (Società italiana di medicina ambientale). La ricerca è apparsa sulla rivista British Medical Journal. Tracce dinel particolato E la risposta è purtroppo affermativa. Esiste un nesso sufficientemente chiaro tra la diffusione dele l’inquinamento atmosferico. Quantomeno nella Pianura Padana. Ovvero in un ambiente fra i più inquinati in Italia e in Europa. La prova di questa connessione tra lo smog e il coronagiunge dalle tracce di Rna virale in campioni provenienti dai filtri di raccolta del particolato atmosferico (l’insieme delle sostanze ...

