Covid-19, restano preoccupanti i numeri in Campania: il bollettino (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Campania continua a essere una delle Regioni più colpite dalla seconda ondata di contagi da coronavirus. Anche oggi non arrivano buone notizie dall’Unità di Crisi regionale. Sale di una unità il numero di nuovi positivi rispetto alla giornata di ieri (si passa da 286 a 287) ma nelle ultime 24 ore sono stati effettuati quasi 800 tamponi in meno. Nella giornata di ieri erano infatti 6.335 i test svolti, mentre oggi sono stati 5.584. numeri preoccupanti che hanno indotto il presidente Vincenzo De Luca a varare una nuova ordinanza. Questi, nello specifico, i numeri odierni: Positivi del giorno: 287 Tamponi del giorno: 5.584 Totale positivi: 12.742 Totale tamponi: 595.991 ​Deceduti del giorno: 0 Totale ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lacontinua a essere una delle Regioni più colpite dalla seconda ondata di contagi da coronavirus. Anche oggi non arrivano buone notizie dall’Unità di Crisi regionale. Sale di una unità il numero di nuovi positivi rispetto alla giornata di ieri (si passa da 286 a 287) ma nelle ultime 24 ore sono stati effettuati quasi 800 tamponi in meno. Nella giornata di ieri erano infatti 6.335 i test svolti, mentre oggi sono stati 5.584.che hanno indotto il presidente Vincenzo De Luca a varare una nuova ordinanza. Questi, nello specifico, iodierni: Positivi del giorno: 287 Tamponi del giorno: 5.584 Totale positivi: 12.742 Totale tamponi: 595.991 ​Deceduti del giorno: 0 Totale ...

febo287 : RT @GiancarloDeRisi: C'è qualcosa di MOLTO GRAVE che NON VOGLIONO DIRCI? Emergenza COVID, altro MISTERO. La maggioranza RESPINGE la mozione… - anto_galli4 : RT @GiancarloDeRisi: C'è qualcosa di MOLTO GRAVE che NON VOGLIONO DIRCI? Emergenza COVID, altro MISTERO. La maggioranza RESPINGE la mozione… - PizUmbi : @LegaSalvini Inammissibile con LA PANDEMIA MONDIALE CHE RITORNA. Tenere i PORTI ancora APERTI DA DEFICIENTI INCOS… - LaNotiziaQuoti : Ancora un balzo in avanti. Nelle ultime 24 ore in Umbria si sono registrati 46 nuovi casi di Covid 19 e per trovare… - Mikepub1 : RT @GiancarloDeRisi: C'è qualcosa di MOLTO GRAVE che NON VOGLIONO DIRCI? Emergenza COVID, altro MISTERO. La maggioranza RESPINGE la mozione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid restano Genoa, restano positivi al Covid i 14 tesserati contagiati La Repubblica L'annuncio dell'assessore regionale Verì sui vaccini antinfluenzali: "Si parte dal primo ottobre, nessuno sarà lasciato indietro"

Nuova replica dell'assessore regionale alla sanità Verì sulla questione dei vaccini dopo le accuse rilanciate nuovamente dal Pd con il capogruppo alla Regione Paolucci, che ha parlato di un Abruzzo ...

Covid, letalità ridotta rispetto alla prima ondata. Ma contagi aumentati al Centro-Sud

Se la letalità del Covid da giugno si è ridotta ... Ma fortunatamente la letalità continua a restare tra le più basse. Sono 4,1 decessi ogni 100 contagiati in Campania, 4,3 in Sicilia, 4,6 in Sardegna ...

Nuova replica dell'assessore regionale alla sanità Verì sulla questione dei vaccini dopo le accuse rilanciate nuovamente dal Pd con il capogruppo alla Regione Paolucci, che ha parlato di un Abruzzo ...Se la letalità del Covid da giugno si è ridotta ... Ma fortunatamente la letalità continua a restare tra le più basse. Sono 4,1 decessi ogni 100 contagiati in Campania, 4,3 in Sicilia, 4,6 in Sardegna ...