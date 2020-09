Cionek-Reggina | presentazione shock con omicidio finto

(Di mercoledì 30 settembre 2020) REGGIO CALABRIA - Sta facendo discutere la modalità con cui laha scelto di presentare Thiago, ultimo arrivo della faraonica campagna acquisti per il ritorno in Serie B. Nel marzo ...

Thiago Cionek è stato presentato alla Reggina. Nel filmato condiviso sui social del club Cionek con indosso la maglia della nuova squadra è seduto al bar e sventa una rapina (riferimento alla rapina s ...Nel filmato condiviso via social dal club, si vede Cionek, con indosso la maglia della nuova squadra, tranquillamente seduto in un bar di Reggio Calabria. In quei momenti, però, un ladro armato fa il ...