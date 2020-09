(Di mercoledì 30 settembre 2020)- In casa deloggi è il-day: il campione sudamericano, preso dall' Inter , ha parlato in conferenza stampa: "Hocon il, per la storia della mia famiglia: mi piace ...

TuttoMercatoWeb : ?? #Cagliari, ecco il grande colpo: è arrivato #Godin - sportli26181512 : #Cagliari, ecco Godin: 'Ho scelto col cuore, ora aspetto Nainggolan': Il centrale uruguagio: 'Nandez mi chiamava og… - CentotrentunoC : Parole d'amore verso #Cagliari per Pepe #Herrera: ecco cos'ha detto l'ex giocatore rossoblù alla presentazione di D… - passione_inter : VIDEO - Calciomercato Inter, Nainggolan al Cagliari: ecco la contropartita richiesta - - StefanoFlajani : RT @CpiSardegna: #Rackete docet? Ecco cosa si ottiene a dar l'idea di poter accettare o subire tutto, questa volta però la risposta è decis… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari ecco

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, in occasione della presentazione ufficiale di Godin, acquisto di lusso per i rossoblù, ha parlato di un eventuale ritorno di Radja Nainggolan in terra sarda.Diego Godin è stato presentato al Cagliari, compagine nella quale giocherà nella sua seconda stagione in Italia, reduce dalla prima esperienza in maglia nerazzurra. Ecco, dunque, le dichiarazioni di G ...