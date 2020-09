Bimbo di 11 anni suicida, ritrovata la lettera di addio (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un ultimo messaggio composto da poche parole, dal contenuto sibillino. Le scuse per il gesto che stava per compiere, poi quel riferimento che ha fatto sgranare gli occhi agli investigatori: un "uomo nero" non meglio definito, che in qualche modo avrebbe determinato quel salto nel vuoto, dal decimo piano del palazzo in cui abita, in una zona prestigiosa della città di Napoli. Una figura che potrebbe averlo manipolato o terrorizzato a tal punto da spingerlo al suicidio. Resta tutta da chiarire la storia del bambino di 11 anni che nella notte di martedì si è lanciato dalla finestra della sua abitazione, a Napoli; la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta, si indaga per istigazione al suicidio. Da quanto emerso il bambino aveva una vita apparentemente tranquilla, era integrato con i coetanei e praticava sport. Il piccolo si è ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un ultimo messaggio composto da poche parole, dal contenuto sibillino. Le scuse per il gesto che stava per compiere, poi quel riferimento che ha fatto sgranare gli occhi agli investigatori: un "uomo nero" non meglio definito, che in qualche modo avrebbe determinato quel salto nel vuoto, dal decimo piano del palazzo in cui abita, in una zona prestigiosa della città di Napoli. Una figura che potrebbe averlo manipolato o terrorizzato a tal punto da spingerlo al suicidio. Resta tutta da chiarire la storia del bambino di 11che nella notte di martedì si è lanciato dalla finestra della sua abitazione, a Napoli; la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta, si indaga per istigazione al suicidio. Da quanto emerso il bambino aveva una vita apparentemente tranquilla, era integrato con i coetanei e praticava sport. Il piccolo si è ...

rtl1025 : ?? #Napoli, bimbo di 11 anni si suicida lanciandosi dal balcone - fattoquotidiano : Limbiate, bimbo di 3 anni chiede aiuto ai vicini e salva la madre picchiata in casa dal marito - infoitinterno : Napoli, bimbo suicida a 11 anni: chi è Jonathan Galindo, il folle gioco social che spinge ad uccidersi - paola140021 : @Gioia24988473 Assurdo, non riesco a capire come un bimbo di soli 11 anni abbia fatto un gesto così terribile. Poveri genitori? - EnricoCanuti : @Thelma02559007 @gustinicchi Ma no, esisteva anche quando ero bimbo io, circa 45 anni fa -