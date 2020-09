Assolto Cosentino: "È finito l'inferno". Ma aveva trascorso tre anni in carcere (Di mercoledì 30 settembre 2020) Cristina Bassi La Corte di Appello di Napoli ha cancellato all'ex sottosegretario all'Economia la condanna a 5 anni per collusioni con la camorra Assolto in secondo grado Nicola Cosentino. I giudici della corte d'Appello di Napoli hanno cancellato la condanna all'ex sottosegretario all'Economia del governo Berlusconi, nove anni dopo l'avvio dell'inchiesta della Dda su camorra e colletti bianchi che aveva al centro la costruzione di un centro commerciale a Casal di Principe e presunti brogli elettorali per le Comunali. L'inchiesta del 2011 aveva portato all'arresto di oltre 50 persone e alla condanna in primo grado di una ventina, tra cui Cosentino. Sono stati tutti assolti in secondo grado. All'esponente di Forza Italia erano stati inflitti cinque ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Cristina Bassi La Corte di Appello di Napoli ha cancellato all'ex sottosegretario all'Economia la condanna a 5per collusioni con la camorrain secondo grado Nicola. I giudici della corte d'Appello di Napoli hanno cancellato la condanna all'ex sottosegretario all'Economia del governo Berlusconi, novedopo l'avvio dell'inchiesta della Dda su camorra e colletti bianchi cheal centro la costruzione di un centro commerciale a Casal di Principe e presunti brogli elettorali per le Comunali. L'inchiesta del 2011portato all'arresto di oltre 50 persone e alla condanna in primo grado di una ventina, tra cui. Sono stati tutti assolti in secondo grado. All'esponente di Forza Italia erano stati inflitti cinque ...

ilriformista : Dopo 9 anni di massacro #Cosentino è assolto: @marcotravaglio e co. gli chiederanno scusa? L'editoriale di… - ninabecks1 : RT @PieroSansonetti: Massacrato sui giornali e le Tv, indicato come camorrista, incarcerato per circa quattro anni, rovinato politicamente,… - oznerol4 : RT @GuidoCrosetto: Nicola Cosentino assolto per non aver commesso il fatto. Dopo 9 anni. Cosentino il camorrista. Lo hanno distrutto, umi… - SaiuGraziano : RT @marianna_eg: Contro €Cosentino i partiti democratici di centrosinistra avevano votato mozioni a ripetizione, i giornali pubblicato tito… - MrBlue_ainc : RT @mrctrdsh: Otto anni fa successe che Emma Bonino fu messa alle strette da Luciana Littizzetto perché aveva votato alla Camera contro l'a… -