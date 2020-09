Ares Gate, parla Maria De Filippi: "Non credo alla setta" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Anche Maria De Filippi si aggiunge alla lista di coloro che non credono all'ipotesi di setta legata all'Ares Film, la casa di produzione di Alberto Tarallo finita al centro del dibattito in seguito alle dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massiliano Morra al Grande Fratello Vip. "Era necessario portare questa vicenda in tv in quel modo?", ha chiesto Selvaggia Lucarelli alla De Filippi su Radio Capital. Questa la risposta della conduttrice:"Al Grande Fratello Vip certe volte non hanno la consapevolezza di essere ripresi 24 ore su 24. Quello che a volte mi dispiace è che sembrs che tutto il mondo dello spettacolo abbia sotto chissà che cosa, quando a volte non c'è sotto niente, mentre altre volte ci sono aspetti che appartengono a ... Leggi su blogo (Di mercoledì 30 settembre 2020) AncheDesi aggiungelista di coloro che nonno all'ipotesi dilegata all'Film, la casa di produzione di Alberto Tarallo finita al centro del dibattito in seguito alle dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massiliano Morra al Grande Fratello Vip. "Era necessario portare questa vicenda in tv in quel modo?", ha chiesto Selvaggia LucarelliDesu Radio Capital. Questa la risposta della conduttrice:"Al Grande Fratello Vip certe volte non hanno la consapevolezza di essere ripresi 24 ore su 24. Quello che a volte mi dispiace è che sembrs che tutto il mondo dello spettacolo abbia sotto chissà che cosa, quando a volte non c'è sotto niente, mentre altre volte ci sono aspetti che appartengono a ...

