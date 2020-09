Ambra Angiolini e Allegri, un amore con la “maschera”: FOTO (Di mercoledì 30 settembre 2020) Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sono stati beccati per le strade di Roma in atteggiamenti decisamente intimi, segno che il loro amore va a gonfie vele. FOTO facebookLa coppia più discreta e riservata del panorama italiano è stata beccata in atteggiamenti davvero dolci per le strade di Roma e insieme a loro anche l’immancabile mascherina che ha reso tutto più proibito. L’ex allenatore della Juve e l’attrice romana fanno ormai coppia fissa da diversi anni, il loro amore è nato dopo la fine della relazione della donna con il cantante Francesco Renga con cui ha due figli e chi all’inizio non gli dava due lire, dopo queste immagini di forte complicità dovrà ricredersi. Anche per ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Massimilianosono stati beccati per le strade di Roma in atteggiamenti decisamente intimi, segno che il lorova a gonfie vele.facebookLa coppia più discreta e riservata del panorama italiano è stata beccata in atteggiamenti davvero dolci per le strade di Roma e insieme a loro anche l’immancabile mascherina che ha reso tutto più proibito. L’ex allenatore della Juve e l’attrice romana fanno ormai coppia fissa da diversi anni, il loroè nato dopo la fine della relazione della donna con il cantante Francesco Renga con cui ha due figli e chi all’inizio non gli dava due lire, dopo queste immagini di forte complicità dovrà ricredersi. Anche per ...

