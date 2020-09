Uomini e Donne anticipazioni, Armando Incarnato riceve una dichiarazione d’amore (Di martedì 29 settembre 2020) Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, come sempre uno dei grandi protagonisti è stato Armando Incarnato. Ma stavolta non c’entrano nulla le liti e le polemiche in cui il 40enne napoletano si trova coinvolto sempre più spesso. Armando, infatti, stavolta si metterà a centro studio per ricevere una dichiarazione d’amore. A Uomini e Donne Armando Incarnato fa una conquista dietro l’altra Dopo aver conquistato la bionda Lucrezia, che tra lui e il tronista Gianluca ha deciso di corteggiare proprio lui, passando dunque nel pattern del trono over di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha chiesto ad ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 29 settembre 2020) Nel corso dell’ultima registrazione di, come sempre uno dei grandi protagonisti è stato. Ma stavolta non c’entrano nulla le liti e le polemiche in cui il 40enne napoletano si trova coinvolto sempre più spesso., infatti, stavolta si metterà a centro studio perre unad’amore. Afa una conquista dietro l’altra Dopo aver conquistato la bionda Lucrezia, che tra lui e il tronista Gianluca ha deciso di corteggiare proprio lui, passando dunque nel pattern del trono over di, Maria De Filippi ha chiesto ad ...

