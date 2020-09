Un libro da salvare: Storia di una ladra di libri (Di martedì 29 settembre 2020) Di Luisa Langella “…Si domandò quando esattamente i libri e le parole avessero incominciato a significare non solamente qualcosa, ma tutto. Forse accadde quando vide per la prima volta la stanza con gli scaffali ricolmi di libri?…” È la Storia di Liesel Meminger, una bambina di dieci anni salvata dai libri senza neppure sapere cosa fosse un libro. Un giorno tutti i libri spariranno. Spariranno perché gli scrittori non crederanno più di poter guadagnare. Perché i lettori non saranno più appagati dai viaggi, solo mentali, che un libro offre e perché niente, a maggior ragione un libro, riuscirà a tenere l’uomo in silenzio, fermo e concentrato per tanto ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 29 settembre 2020) Di Luisa Langella “…Si domandò quando esattamente ie le parole avessero incominciato a significare non solamente qualcosa, ma tutto. Forse accadde quando vide per la prima volta la stanza con gli scaffali ricolmi di?…” È ladi Liesel Meminger, una bambina di dieci anni salvata daisenza neppure sapere cosa fosse un. Un giorno tutti ispariranno. Spariranno perché gli scrittori non crederanno più di poter guadagnare. Perché i lettori non saranno più appagati dai viaggi, solo mentali, che unoffre e perché niente, a maggior ragione un, riuscirà a tenere l’uomo in silenzio, fermo e concentrato per tanto ...

