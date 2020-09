Un libro da salvare: Impossibile scegliere tra tutto ciò che è stampato (Di martedì 29 settembre 2020) Di Mariafrancesca Nappo ”La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno” (F. de Croisset) La vita di oggi è profondamente cambiata e la lettura è stata messa da parte, fino quasi a scomparire. Ritengo, però, che sia uno degli errori più grandi della società, perché un libro è fonte di arricchimento sotto tutti i punti di vista. La lettura mi ha cambiato: leggere è uno svago, un divertimento e mi è servita anche nello studio. Ci sono libri che rimangono per sempre dentro di noi. Nessun libro è migliore di un altro, ma ci sono libri che sanno trasmettere qualcosa in più rispetto a un altro. Non dipende sempre dal libro, ma soprattutto da noi, dal nostro d’animo, dal periodo che stiamo vivendo, dalle ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 29 settembre 2020) Di Mariafrancesca Nappo ”La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno” (F. de Croisset) La vita di oggi è profondamente cambiata e la lettura è stata messa da parte, fino quasi a scomparire. Ritengo, però, che sia uno degli errori più grandi della società, perché unè fonte di arricchimento sotto tutti i punti di vista. La lettura mi ha cambiato: leggere è uno svago, un divertimento e mi è servita anche nello studio. Ci sono libri che rimangono per sempre dentro di noi. Nessunè migliore di un altro, ma ci sono libri che sanno trasmettere qualcosa in più rispetto a un altro. Non dipende sempre dal, ma sopratda noi, dal nostro d’animo, dal periodo che stiamo vivendo, dalle ...

stefanodonno75 : Shop online Shopping on line Marketplace On line Shop Builders Negozio On line: Possiamo Salvare il Mondo Prima di… - GesAU_it : ?? ? - siufille : @lazy_ahi il mio stra-preferito e libro del cuore di quest’anno: Salvare le ossa di Jesmyn Ward ?? - EntropicBazaar : @aresbi3 Pieno, tutta la sinistra del mondo capitanata dai cinesi, che fa riti satanici e vuole instaurare il regim… - GesAU_it : ?? ? -

Ultime Notizie dalla rete : libro salvare Un libro da salvare | Storia di una ladra di libri Zazoom Blog Che cos’è per me la rivoluzione ambientale

Per me la rivoluzione ambientale è un mosaico di molte cose; ci sono però delle premesse necessarie e a mio avviso quella principale è il sentimento, il ...

Massacro del Circeo: Roberto Colasanti e Letizia Lopez raccontano la notte degli orrori

In occasione del 45esimo anniversario del massacro del Circeo Fanpage.it ha intervistato Roberto Colasanti e Letizia Lopez, fratello e sorella di Donatella e Rosaria le due ragazza di 19 e 17 anni se ...

Per me la rivoluzione ambientale è un mosaico di molte cose; ci sono però delle premesse necessarie e a mio avviso quella principale è il sentimento, il ...In occasione del 45esimo anniversario del massacro del Circeo Fanpage.it ha intervistato Roberto Colasanti e Letizia Lopez, fratello e sorella di Donatella e Rosaria le due ragazza di 19 e 17 anni se ...