Scuola, sì ai test rapidi. Allarme dei genitori sui tamponi: così si turbano i bimbi (Di martedì 29 settembre 2020) test rapidi in arrivo tra i banchi di Scuola. Dopo le polemiche delle scorse settimane, ieri il Comitato tecnico scientifico ha finalmente accordato il proprio via libera alle prove antigeniche. I... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 29 settembre 2020)in arrivo tra i banchi di. Dopo le polemiche delle scorse settimane, ieri il Comitato tecnico scientifico ha finalmente accordato il proprio via libera alle prove antigeniche. I...

repubblica : Virus, test rapidi a scuola - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, da Cts via libera a test rapidi per lo screening a scuola #scuola - Affaritaliani : Scuola, ecco il via libera ai test rapidi Esito del tampone in 20-30 minuti - Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, da Cts via libera a test rapidi per lo screening a scuola #scuola - MagaMagaoz : In ogni scuola predisporre un gabinetto medico,un piccolo stanzino per fare i test rapido #cartabianca -