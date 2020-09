Parlamento | indennità degli eletti ancora inaccessibili Dai rimborsi alla diaria | le “opache” voci accessorie “Ora più trasparenza con la riforma dei regolamenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) Il 70% dei votanti ha appena festeggiato il taglio dei parlamentari per un risparmio di circa 80 milioni di euro l’anno. Quanti soldi si risparmieranno esattamente però nessuno lo sa, perché il sistema di rendicontazione di indennità eerogati agliè vago, opaco e con zone d’ombra tali da consentire anche piccole astuzie e calcoli di convenienza, in barba al mantra della totale. Lo si deve a regolamenti parlamentari che sempre lasciano quel margine di incertezza, di accidentalità che si traduce in concreto nella non-conoscibilità del dato. Lo ribadisce per l’ennesima volta il sito di OpenPolis che invita le due Camere a inserire anche questo elemento nella revisione dei regolamenti che andranno modificati proprio per effetto del referendum sui taglio ...