Netflix: in arrivo possibili aumenti nei prezzi degli abbonamenti (Di martedì 29 settembre 2020) Gli esperti in finanza di Wall Street hanno ipotizzato che i prezzi mensili per abbonarsi a Netflix continueranno a crescere. Il prezzo degli abbonamenti a Netflix potrebbe probabilmente aumentare nei prossimi mesi in Europa e negli Stati Uniti. Le previsioni di un esperto di Wall Street sostengono però che il servizio non dovrebbe comunque subire conseguenze negative da parte degli utenti. L'analista Alex Giaimo di Jefferies ha analizzato il linguaggio utilizzato durante gli incontri con gli investitori a luglio per quanto riguarda le questioni legate ai prezzi degli abbonamenti. Al sito Deadline ha quindi dichiarato: "Crediamo che un potenziale aumento sia probabile in tempi brevi. Nei primi mesi dell'anno ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020) Gli esperti in finanza di Wall Street hanno ipotizzato che imensili per abbonarsi acontinueranno a crescere. Il prezzopotrebbe probabilmente aumentare nei prossimi mesi in Europa e negli Stati Uniti. Le previsioni di un esperto di Wall Street sostengono però che il servizio non dovrebbe comunque subire conseguenze negative da parteutenti. L'analista Alex Giaimo di Jefferies ha analizzato il linguaggio utilizzato durante gli incontri con gli investitori a luglio per quanto riguarda le questioni legate ai. Al sito Deadline ha quindi dichiarato: "Crediamo che un potenziale aumento sia probabile in tempi brevi. Nei primi mesi dell'anno ...

NetflixIT : Da un orfanotrofio alla scena mondiale grazie al suo talento per gli scacchi. Ma con un prezzo da pagare. Anya Tayl… - NetflixIT : È uscito il trailer di The Haunting of Bly Manor, la serie originale Netflix dai produttori di The Haunting of Hill… - NetflixIT : Una misteriosa catastrofe globale, uno scienziato solitario e degli astronauti che non possono tornare a casa: The… - MegaNerd__ : Una nuova trasposizione della celebre serie survival #horror di @CapcomUSA_ è in arrivo sulla piattaforma streaming… - colorsconfusion : RT @NetflixIT: È uscito il trailer di The Haunting of Bly Manor, la serie originale Netflix dai produttori di The Haunting of Hill House, i… -