Infortunio Insigne | il comunicato del Napoli

Il Napoli ha reso note le condizioni di Insigne dopo l'Infortunio patito contro il Genoa: il comunicato ufficiale del club Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Lorenzo Insigne, uscito anzitempo dalla sfida contro il Genoa per Infortunio. «Lorenzo Insigne, sostituito domenica durante il primo tempo di Napoli-Genoa, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro».

