Imma Tataranni, cos’è successo nella precedente puntata (Di martedì 29 settembre 2020) Imma Tataranni, cos’è successo nella precedente puntata Torna l’appuntamento con Imma Tataranni, una serie televisiva tratta liberamente dai romanzi di Mariolina Venezia (casa editrice Einaudi) e che racconta la storia di Imma, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera (Basilicata), una donna forte e determinata, piena di risorse, che non fa sconti a nessuno. Ha faticato molto per raggiungere la posizione che attualmente ricopre, crede molto nei valori della giustizia e per questo è incorruttibile. In tanti hanno avanzato un paragone a Montalbano, come se fosse la sua versione femminile. La prima stagione di Imma Tataranni è composta da sei episodi ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020), cos’èTorna l’appuntamento con, una serie televisiva tratta liberamente dai romanzi di Mariolina Venezia (casa editrice Einaudi) e che racconta la storia di, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera (Basilicata), una donna forte e determinata, piena di risorse, che non fa sconti a nessuno. Ha faticato molto per raggiungere la posizione che attualmente ricopre, crede molto nei valori della giustizia e per questo è incorruttibile. In tanti hanno avanzato un paragone a Montalbano, come se fosse la sua versione femminile. La prima stagione diè composta da sei episodi ...

lorenzog31 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 29 SETTEMBRE 2020: UN MARTEDÌ TRA IMMA TATARANNI, ZERO IL FOLLE E UN'ORA SOLA VI VORREI - zazoomblog : Imma Tataranni streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata “Come piantare i sassi” - #Tataranni… - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 29 SETTEMBRE 2020: UN MARTEDÌ TRA IMMA TATARANNI, ZERO IL FOLLE E UN'ORA SOLA VI VORREI - tataranni_imma : 1 contro 18 Denis può mangiare 10 uova al giorno mentre FrancesKa no? Ma tutt’appost? #GFVIP - Notiziedi_it : Imma Tataranni tra ecomafie e tradimenti: anticipazioni repliche del 29 settembre e 6 ottobre -