Harry e Meghan pronti a girare un reality su Netflix?

Secondo una clamorosa rivelazione del "Sun", i duchi di Sussex Harry e Meghan non produrranno solo documentari impegnati per Netflix. Potrebbero diventare anche i protagonisti di un reality della piattaforma. Sarebbero seguiti per tre mesi dalle telecamere, che riprenderebbero i loro impegni di beneficenza. Potrebbero essere non solo produttori di contenuti audiovisivi, Harry e Meghan, per conto di Netflix.

