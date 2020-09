Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: prime incomprensioni (video) (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo l'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip 5', ieri notte, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno vissuto un momento di incomprensione che non è sfuggito all'occhio attento delle telecamere (Qui, il video): 29 settembre 2020 12:16. Leggi su blogo (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo l'ultima puntata del 'Vip 5', ieri notte,hanno vissuto un momento di incomprensione che non è sfuggito all'occhio attento delle telecamere (Qui, il): 29 settembre 2020 12:16.

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : Un saluto speciale dal nostro Paolo Brosio... per lui, gli auguri più affettuosi da tutta la grande famiglia di Gra… - simone_paciello : Comunque credo di non aver mai pianto così tanto guardando il Grande Fratello. Ormai mi commuovo anche quando Alfon… - blogoit : Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta piange da sola in giardino (VIDEO) - Affaritaliani : La Gregoraci cancella Briatore E rivela che Naomi Campbell... -