Games with Gold e Game Pass: I Giochi GRATIS di Ottobre 2020 (Di martedì 29 settembre 2020) Microsoft quest'oggi ha annunciato sia i Giochi GRATIS con il Gold di Ottobre 2020 che quelli in arrivo nel Game Pass. Games with Gold di Ottobre 2020 Iniziamo con i Giochi GRATIS, che una volta riscattati resteranno vostri per sempre: Slayaway Camp: Butcher's Cut – Xbox One – dall'1 al 31 OttobreMaid of Sker – Xbox One – dal 16 Ottobre al 15 novembreSphinx and the Cursed Mummy – Xbox One e Xbox 360 – dall'1 al 15 OttobreCostume Quest – Xbox One e Xbox 360 – dal 16 al 31 Ottobre

