Gaetano Barbuto è uscito dal coma ma al risveglio una terribile sorpresa (Di martedì 29 settembre 2020) Raggiunto da sei colpi di pistola alle gambe per una lite stradale. E' la terribile storia di Gaetano Barbuto Ferraiuolo. Dopo una settimana in bilico tra la vita e la morte Gaetano Barbuto Ferraiuolo – riferisce Fanpage – è uscito dal coma. Il giovane ha ripreso conoscenza ma ora verrà seguito da un team di …

