Flavio Briatore, consegna del Tapiro d’oro: «Pensavo davvero fosse prostatite!» (Di martedì 29 settembre 2020) Quest’estate si è parlato solo di Flavio Briatore che dopo una vacanza in Sardegna è risultato positivo al Covid-19. Non si scherza mai sulle malattie, ma risulta ironico che solo qualche giorno prima fosse proprio lui a dichiarare “Il covid è clinicamente morto”. A questo si aggiunge che fino a quel momento avesse dichiarato di avere solo una prostatite. Per tutti questi motivi Striscia la Notizia gli ha consegnato il primo Tapiro d’oro della stagione. Leggi anche –> Flavio Briatore: «Caso Sardegna? Attacco ai ricchi, il Covid solo nelle discoteche di destra» Flavio Briatore, il Tapiro “Pensavo davvero di avere ... Leggi su urbanpost (Di martedì 29 settembre 2020) Quest’estate si è parlato solo diche dopo una vacanza in Sardegna è risultato positivo al Covid-19. Non si scherza mai sulle malattie, ma risulta ironico che solo qualche giorno primaproprio lui a dichiarare “Il covid è clinicamente morto”. A questo si aggiunge che fino a quel momento avesse dichiarato di avere solo una prostatite. Per tutti questi motivi Striscia la Notizia gli hato il primod’oro della stagione. Leggi anche –>: «Caso Sardegna? Attacco ai ricchi, il Covid solo nelle discoteche di destra», ildi avere ...

fattoquotidiano : NON C'È PACE PER #BRIATORE Il Billionaire, il Coronavirus, la Sardegna, ora pure la ex moglie al #GfVip che dice “F… - trimpa48 : RT @LaPrimaManina: #Briatore: 'Noi cafoni della Costa Smeralda stiamo sulle balle a tutti perché non siamo i radical chic di Capalbio' No!… - trimpa48 : RT @Pinucci63757977: #Briatore si è proclamato cittadino della Costa Smeralda.Flavio ha il vizietto di perculare i sardi:nel 2017 convinse… - RadioCapital_fm : Qualche anticipazione dell’intervista di @stanzaselvaggia @Briatore , nella puntata di oggi de ‘Le Mattine‘, con… - GossipItalia3 : Flavio Briatore, consegna del Tapiro d’oro: «Pensavo davvero fosse prostatite!» #gossipitalianews -