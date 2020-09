Favilla Seasif Holding | nell' economia post-covid | l' oro unica tutela per i risparmiatori

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 settembre 2020) (Roma, 29 settembre 2020) - Roma, 29 settembre 2020 - Contrariamente alle previsioni degli analisti, il prezzo dell'oroe prime settimane di settembre è sceso (-6%) rispetto ai massimi storici fatti registrare nel mese di agosto, con una quotazione stabilmente sotto il tetto dei 2.000 dollari l'oncia. I timori per la seconda ondata, il nuovo lockdown in Israele e una ripresa dell'mondiale più lenta di quella che si prospettava prima dell'estate, fanno credere che si tratti di un semplice incidente di percorso e che il trend al rialzo del “bene rifugio” per eccellenza sia destinato a continuare fino alla fine dell'anno. D'altra parte, altri fattori come l'abbassamento del prezzo del petrolio e la stabilizzazione del dollaro sembrano giocare un ruolo primario in senso opo. Ne abbiamo parlato con ...