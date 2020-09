DOOM Eternal e Forza Motorsport 7 tra i titoli in arrivo ad ottobre su Xbox Game Pass

Leggi su eurogamer

(Di martedì 29 settembre 2020) Microsoft ha annunciato nuoviinsu. Alcuni deiinaderano già stati annunciati: le danze si apriranno il 1°con, insia perche per Android.Accanto ail 1°arriverà anchhe Drake Hollow per PC. In questo gioco cooperativo di costruzione di villaggi, costruirete e difenderete villaggi pieni di creature dagli attacchi di numerosi nemici. Sarete in grado di giocare da soli oppure con amici mentre esplorerete un mondo di isole generato dinamicamente.L'8, l'eccezionale ...