Covid-19 | il bollettino del 29 settembre | i numeri dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, martedì 29 settembre, ha diffuso i numeri dell'epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino. Il Ministero della Salute ha aggiornato lo stato dell'epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia. Oggi, stando alla tabella sanitaria, il numero dei casi di contagio complessivi dall'inizio dell'emergenza è salito a 313.011 con un incremento di 1.648 unità.

