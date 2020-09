Charlie Hebdo | l’attentatore che ha colpito davanti alla vecchia sede è “passato anche dall’Italia” | “Voleva dare fuoco alla redazione”

(Di martedì 29 settembre 2020) È pakistano, ma non ha 18 anni, bensì 25. E non si chiama Hassan Alì, come aveva dichiarato alle forze di polizia francesi dopo l’arresto, ma Zaheer Hassan Mahmoud e per arrivare nel Paese, nel 2018, è transitato“da Turchia e Italia“. È questo l’identikit fornito dal procuratore antiterrorismo, Jean-François Ricard, nel corso di una conferenza stampa sull’attacco terroristico a colpi di mannaia che venerdì scorso,all’exdel settimanale satirico, ha provocato il ferimento grave di due persone. In Francia, l’uomo era “totalmente sconosciuto a tutti i servizi di informazione”, ha confermato Ricard, spiegando che, quando è stato interrogato, l’attentatore ha ...

L'autore dell'attentato con la mannaia a Parigi, venerdì scorso, ha ammesso di avere 25 anni e non 18, come aveva dichiarato. Lo ha reso noto il procuratore antiterrorismo, Jean-François Ricard, in un ...Era passato anche dall'Italia l'attentatore di Parigi arrestato per l'attacco di venerdì scorso di fronte all'ex sede dello Charlie Hebdo. Non è ancora chiaro per ...