Cartabianca, Mauro Corona non c'è. Lo scrittore assente nella puntata di martedì (Di martedì 29 settembre 2020) Mauro Corona non c'è. Il nome dell'alpinista non compare nella lista degli ospiti previsti nella puntata di Cartabianca di martedì 29 settembre. La Berlinguer si confronterà con il presidente della Camera Roberto Fico, con il ministro della Salute Roberto Speranza, con l'ex sindaco di Roma Walter Veltroni e con il virologo Massimo Galli. A loro si aggiungeranno Corrado Augias, Andrea Scanzi, Antonella Boralevi, Antonio Caprarica ed Enrico Lucci. Lo scrittore invece rimarrà a casa, dopo il duro scontro andato in scena con la padrona di casa una settimana fa. La Berlinguer era stata definita "gallina" da un Corona irritatissimo per le interruzioni ricevute dalla giornalista.

