Camorra: i 3 no della Camera ai pm su Cosentino, così il centrodestra si spaccò/Adnkronos (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - Per ben tre volte Nicola Cosentino, già sottosegretario all'Economia e coordinatore del Popolo della libertà in Campania, riuscì a passare indenne il giudizio della Camera sulle richieste di autorizzazione a procedere nei suoi confronti presentate dai magistrati di Napoli. Vicende che coprono un lasso di tempo compreso tra la fine del 2009 e l'inizio del 2012 e che permettono anche una rilettura dell'evoluzione del quadro politico in generale e del centrodestra in particolare. Sullo sfondo soprattutto i contrasti tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini, che portarono all'uscita di quest'ultimo dal Pdl e alla nascita di Futuro e libertà; la fine della maggioranza di centrodestra a sostegno di ... Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. () - Per ben tre volte Nicola, già sottosegretario all'Economia e coordinatore del Popololibertà in Campania, riuscì a passare indenne il giudiziosulle richieste di autorizzazione a procedere nei suoi confronti presentate dai magistrati di Napoli. Vicende che coprono un lasso di tempo compreso tra la fine del 2009 e l'inizio del 2012 e che permettono anche una rilettura dell'evoluzione del quadro politico in generale e delin particolare. Sullo sfondo soprattutto i contrasti tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini, che portarono all'uscita di quest'ultimo dal Pdl e alla nascita di Futuro e libertà; la finemaggioranza dia sostegno di ...

repubblica : Le mani della camorra sui ristoranti a Roma, 13 arresti: ci sono anche due membri del clan Moccia - lucianonobili : Una buona notizia: sono stati sequestrati 14 ristoranti nel centro di #Roma in mano ai clan. Un plauso per l’operaz… - fanpage : Le mani della camorra su Roma, tra le vittime degli strozzini anche il figlio di Gigi D’Alessio - AntonioDonatoPa : RT @lucianonobili: Una buona notizia: sono stati sequestrati 14 ristoranti nel centro di #Roma in mano ai clan. Un plauso per l’operazione… - TV7Benevento : Camorra: i 3 no della Camera ai pm su Cosentino, così il centrodestra si spaccò/Adnkronos (3)... -