A New York è comparso il Climate Clock. Ma non credo che la minaccia di un’apocalisse funzioni (Di martedì 29 settembre 2020) È comparso su un grattacielo a Union Square, New York: un enorme orologio digitale – il “Climate Clock” – che indica gli anni rimasti, sette, prima della fine del mondo (o meglio, gli anni che abbiamo per agire perché la fine del mondo sia reversibile). L’installazione ricorda immediatamente il più noto Doomsday Clock, l’Orologio dell’apocalisse di Chicago, nato nel momento della Guerra Fredda, in pieno incubo nucleare, e le cui lancette sono aggiornate via via a seconda dei vari rischi per l’umanità (tra cui, appunto, la crisi climatica nel 2020). Mentre leggevo la notizia di questo nuovo monito, mi chiedevo al tempo stesso quanto il registro apocalittico, che di fatto l’orologio sposa, sia utile perché le persone, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Èsu un grattacielo a Union Square, New: un enorme orologio digitale – il “” – che indica gli anni rimasti, sette, prima della fine del mondo (o meglio, gli anni che abbiamo per agire perché la fine del mondo sia reversibile). L’installazione ricorda immediatamente il più noto Doomsday, l’Orologio dell’apocalisse di Chicago, nato nel momento della Guerra Fredda, in pieno incubo nucleare, e le cui lancette sono aggiornate via via a seconda dei vari rischi per l’umanità (tra cui, appunto, la crisi climatica nel 2020). Mentre leggevo la notizia di questo nuovo monito, mi chiedevo al tempo stesso quanto il registro apocalittico, che di fatto l’orologio sposa, sia utile perché le persone, ...

HuffPostItalia : 'Trump per anni non ha pagato le tasse'. Scoop del New York Times - LaStampa : Alla Terra restano sette anni di vita. Ce lo dice il “Climate Clock” di New York - Agenzia_Italia : Scoop del NYT: Trump non paga le tasse, dichiara perdite da 10 anni. Il presidente, 'fake news' - marineroderadio : RT @ibanezsoy: Peronismo newyorkino - fabridellepiane : RT @ilruttosovrano: Trump, il New York Times pubblica le dichiarazioni dei redditi: “Per anni non ha pagato le tasse', non gli manca propri… -