“Voglio essere spaventoso” 32enne si fa tagliare naso e orecchi e si trasforma (Di lunedì 28 settembre 2020) Un giovane non felice della sua vita, ha deciso di trasformare il suo viso per diventare un alieno, un essere spaventoso. E ci è riuscito. Anthony Loffredo prima e dopo le operazioniUn ritocco al naso e Antonhy è finalmente felice. Forse. Già, perchè il giovane francese sembra non trovare pace fino a quando non riuscirà a diventare talmente spaventoso da sentirsi appagato. Appagato da cosa è difficile capirlo, ma è una scelta sua, ponderata, molto costosa e molto rischiosa: ha stravolto il suo viso che come vedete dalla foto era anche un bel viso, e ora che è brutto si dichiara finalmente felice. anthony senza nasoSi chiama Anthony Loffredo, è francese con origini italiane e ha 32 anni. Ha completamente stravolto il suo aspetto grazie a ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 settembre 2020) Un giovane non felice della sua vita, ha deciso dire il suo viso per diventare un alieno, unspaventoso. E ci è riuscito. Anthony Loffredo prima e dopo le operazioniUn ritocco ale Antonhy è finalmente felice. Forse. Già, perchè il giovane francese sembra non trovare pace fino a quando non riuscirà a diventare talmente spaventoso da sentirsi appagato. Appagato da cosa è difficile capirlo, ma è una scelta sua, ponderata, molto costosa e molto rischiosa: ha stravolto il suo viso che come vedete dalla foto era anche un bel viso, e ora che è brutto si dichiara finalmente felice. anthony senzaSi chiama Anthony Loffredo, è francese con origini italiane e ha 32 anni. Ha completamente stravolto il suo aspetto grazie a ...

LegaSalvini : IL BAMBINO CHE SEGUE OVUNQUE SALVINI: 'MATTEO VAI AVANTI, UN GIORNO VOGLIO ESSERE COME TE' - CarloCalenda : Nicole, avete appoggiato un referendum sulla costituzione per puro calcolo elettorale, avete candidato un tipo che… - romeoagresti : #Pirlo: 'Ho le mie idee, Sarri aveva le sue. In certe situazioni possono essere anche simili. Voglio avere la padro… - Paola52702981 : RT @amici_da: Voglio condividere un post dell’associazione ADA di Fregene gestita da anni da una persona splendida che ho avuto il piacere… - Lucifer17267069 : RT @Samanta672: Buongiorno..oggi non voglio pensare a niente non mi aspetto nulla..voglii solo stringermi a te mentre fuori piove..voglio i… -

Ultime Notizie dalla rete : “Voglio essere Inaugurazione del primo impianto BTS Biogasalimentato con sansa di olive Fortune Italia