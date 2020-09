Uomini e Donne oggi, puntata difficile per Gemma Galgani (Di lunedì 28 settembre 2020) Una puntata difficile per Gemma Galgani oggi – lunedì 28 settembre 2020 – a Uomini e Donne. In queste settimane il pubblico di Canale 5 ha visto la dama torinese fortemente interessata a conoscere il suo nuovo corteggiatore Paolo. Tra loro, però, non tutto prosegue bene. Il cavaliere, durante la scorsa puntata, non ha preso … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 28 settembre 2020) Unaper– lunedì 28 settembre 2020 – a. In queste settimane il pubblico di Canale 5 ha visto la dama torinese fortemente interessata a conoscere il suo nuovo corteggiatore Paolo. Tra loro, però, non tutto prosegue bene. Il cavaliere, durante la scorsa, non ha preso … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

