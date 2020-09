Tridico dopo il caos stipendio: “Non mi dimetto” (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ serafico il presidente dell’Inps Pasquale Tridico in un’intervista al Corriere della Sera: “Mancano i fatti di cui discutere” Nelle ultime 48 ore, al centro di un’infuocata diatriba politica c’è la questione legata all’aumento di stipendio del presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Mentre lui, infatti, dribbla qualsiasi ipotesi di dimissioni (“Mancano i fatti di cui discutere” dice, serafico, in un’intervista al Corriere della Sera), tra le fila dell’esecutivo si sta sulle barricate: il premier Conte promette una verifica sull’iter procedurale che ha portato all’aumento di stipendio del numero uno Inps, mentre l’opposizione ne chiede a gran voce le dimissioni: “Si deve dimettere. C’è ... Leggi su zon (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ serafico il presidente dell’Inps Pasqualein un’intervista al Corriere della Sera: “Mancano i fatti di cui discutere” Nelle ultime 48 ore, al centro di un’infuocata diatriba politica c’è la questione legata all’aumento didel presidente dell’Inps Pasquale. Mentre lui, infatti, dribbla qualsiasi ipotesi di dimissioni (“Mancano i fatti di cui discutere” dice, serafico, in un’intervista al Corriere della Sera), tra le fila dell’esecutivo si sta sulle barricate: il premier Conte promette una verifica sull’iter procedurale che ha portato all’aumento didel numero uno Inps, mentre l’opposizione ne chiede a gran voce le dimissioni: “Si deve dimettere. C’è ...

