Smog in limiti entro 2025, ecco piano qualità aria Regione Lazio (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – L’abbattimento delle pm10 e del biossido di azoto, contrasto al traffico e alle emissioni generate dal riscaldamento delle case. Questi due, in particolare, sono i nemici che intende combattere il nuovo piano della qualita’ dell’aria approvato in giunta ad agosto (l’ultimo approvato risale al 2010), che ha lo scopo di fare rientrare entro il 2025 il Lazio nei limiti consentiti attraverso 42 azioni e nove misure rivolte a cinque settori: Trasporti (16), combustione civile (13), industria (4), agricoltura-zootecnia (6) ed emissioni diffuse (3). L’agglomerato urbano di Roma e la Valle del Sacco (sito storicamente interessato da un’alta concentrazione di industrie) sono le aree di intervento cui piu’ di altre si rivolge il documento ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – L’abbattimento delle pm10 e del biossido di azoto, contrasto al traffico e alle emissioni generate dal riscaldamento delle case. Questi due, in particolare, sono i nemici che intende combattere il nuovodella qualita’ dell’approvato in giunta ad agosto (l’ultimo approvato risale al 2010), che ha lo scopo di fare rientrareililneiconsentiti attraverso 42 azioni e nove misure rivolte a cinque settori: Trasporti (16), combustione civile (13), industria (4), agricoltura-zootecnia (6) ed emissioni diffuse (3). L’agglomerato urbano di Roma e la Valle del Sacco (sito storicamente interessato da un’alta concentrazione di industrie) sono le aree di intervento cui piu’ di altre si rivolge il documento ...

rosydandrea1 : RT @romamobilita: #smog #ambiente Qualità dell'aria, le ultime rilevazioni. Nella giornata di ieri in città non è stato registrato alcun sf… - romamobilita : #smog #ambiente Qualità dell'aria, le ultime rilevazioni. Nella giornata di ieri in città non è stato registrato al… - romamobilita : #smog #Roma Qualità dell'aria, le ultime rilevazioni. Nella giornata di ieri in città non è stato registrato alcun… -