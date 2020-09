Scuola: dal 22 ottobre il concorso. Il Pd: 'Rinviarlo a Natale' (Di lunedì 28 settembre 2020) Avremmo preferito farlo a ridosso delle vacanze di Natale; fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ogni ripensamento è possibile, la decisione spetta al ministero dell'Istruzione", lo ha detto ... Leggi su ansa (Di lunedì 28 settembre 2020) Avremmo preferito farlo a ridosso delle vacanze di; fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ogni ripensamento è possibile, la decisione spetta al ministero dell'Istruzione", lo ha detto ...

