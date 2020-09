Postemobile, ci sono problemi con il servizio, ecco cosa succede (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo la segnalazione di diverse decine di utenti Postemobile, il servizio di telefonia di Poste Italiane sta presentando molti problemi nel corretto funzionamento da stamattina 28 settembre, rendendo impossibile effettuare o ricevere chiamate, così come la navigazione su Internet. problemi diffusi Dopo alcune segnalazioni, la diffusione del problema si è allargata in tutto il paese, non interessando maggiormente una zona specifica, e trovando il suo picco intorno alle 13.00, orario in cui c’è stata anche la più grande domanda di supporto al servizio clienti di Postemobile, che non è ancora stata in grado di rispondere in maniera chiara sulle motivazioni del diffuso malfunzionamento. Down Quello che appare più problematico è proprio ... Leggi su giornal (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo la segnalazione di diverse decine di utenti, ildi telefonia di Poste Italiane sta presentando moltinel corretto funzionamento da stamattina 28 settembre, rendendo impossibile effettuare o ricevere chiamate, così come la navigazione su Internet.diffusi Dopo alcune segnalazioni, la diffusione del problema si è allargata in tutto il paese, non interessando maggiormente una zona specifica, e trovando il suo picco intorno alle 13.00, orario in cui c’è stata anche la più grande domanda di supporto alclienti di, che non è ancora stata in grado di rispondere in maniera chiara sulle motivazioni del diffuso malfunzionamento. Down Quello che appare più problematico è proprio ...

SportivoAnti : E io che sono passato a #postemobile venerdì scorso...maledetti!!! - gjscco : @PosteMobile @MMangiacotti90 Sono 5 ore ...... Non sé né può più. - mariaaaa0066 : A quanto pare non sono l'unica ad avere problemi con la PosteMobile... se non risolvono cambio operatore. - angelobonini : @PosteMobile ci sono novità per il ripristino ? Ho mia nonna che vive sol a Roma è isolata da stamattina - ArduFab : RT @parcesepulto: Oggi non avevo voglia di sentire nessuno e sono passato a PosteMobile. -