Paura a Giugliano | crollano calcinacci dal cornicione della scuola | bimba viva per miracolo

(Di lunedì 28 settembre 2020) Rientro ada incubo a. Stamattina alcunisi sono staccati daldel I° circolo didattico, in piazza Gramsci, proprio mentre una mamma stava accompagnando la figlioletta adallaFortunatamente entrambe non hanno riportato lesioni, ma lo spavento è stato enorme e c’è stato un fuggi-fuggi generale. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ObiettivoN : Tentata rapina, ieri, al portavalori nel centro di Giugliano: spari e paura ma nessun ferito -… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Giugliano

Teleclubitalia

Provincia in ginocchio e flagellata dal maltempo che si è abbattuto ieri pomeriggio in tutta la zona a nord di Napoli. A Pozzuoli lo scoppio di un condotto fognario ha ...Napoli, 26 set. (askanews) - Contro il Covid non solo Pompei e i siti già insigniti dal sigillo Unesco, ma anche decongestionare, destagionalizzare, allungare i periodi di permanenza e proporre un'off ...