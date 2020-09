Parma, gli agenti cercano droga a casa di un pusher e trovano un violino del 1675 rubato in Giappone (Di lunedì 28 settembre 2020) Il prezioso strumento è in attesa della restituzione alla legittima proprietaria. Valore di mercato stimato superiore al milione di euro Leggi su repubblica (Di lunedì 28 settembre 2020) Il prezioso strumento è in attesa della restituzione alla legittima proprietaria. Valore di mercato stimato superiore al milione di euro

Polizia entra in abitazione cercando droga e trova violino del Seicento rubato

(LaPresse) La polizia perquisisce un'abitazione cercando droga e trova invece un violino del Seicento. E' accaduto a Parma, dove gli agenti hanno trovato un violino rubato nel 2005 in Giappone: si tra ...

