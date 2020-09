Parla il ct della Macedonia: “Eljif Elmas è molto contento perché Gennaro Gattuso vuole giocare col 4-2-3-1” (Di martedì 29 settembre 2020) Igor Angelovski, ct della nazionale macedone, ha Parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della sfida di ieri tra Napoli e Genoa, che ha visto tra i protagonisti anche Eljif Elmas. “Ho Parlato con Eljif dopo la partita contro il Genoa. Mi sono congratulato con lui per come ha giocato, ma dopo un 6-0 il merito è di tutta la squadra, ieri al San Paolo ho visto una bellissima partita. Dimostrazione che la squadra sta giocando sempre meglio, così come Eljif. Noi parliamo sempre ed anche con la federazione ci mettiamo in contatto per capire come si evolve la situazione, ma Eljif è molto contento perché Gattuso vuole giocare col 4-2-3-1 e lui cosi può ricoprire tante ... Leggi su calciomercato.napoli (Di martedì 29 settembre 2020) Igor Angelovski, ctnazionale macedone, hato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napolisfida di ieri tra Napoli e Genoa, che ha visto tra i protagonisti anche Eljif. “Hoto con Eljif dopo la partita contro il Genoa. Mi sono congratulato con lui per come ha giocato, ma dopo un 6-0 il merito è di tutta la squadra, ieri al San Paolo ho visto una bellissima partita. Dimostrazione che la squadra sta giocando sempre meglio, così come Eljif. Noi parliamo sempre ed anche con la federazione ci mettiamo in contatto per capire come si evolve la situazione, ma Eljif èperchécol 4-2-3-1 e lui cosi può ricoprire tante ...

Igor Angelovski, ct della nazionale macedone, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della sfida di ieri tra Napoli e Genoa, che ha visto tra i ...

Covid Lazio, per feste e matrimoni torna il numero chiuso: tamponi dai privati

Feste a numero chiuso. Mentre per le mascherine anche nei luoghi all’aperto è questione di giorni. Al massimo una settimana. Perché in Regione, con l’indice RT - quello ...

