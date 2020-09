Napoli, escluso dalla Prima Comunione perché autistico: 'Secondo il parroco non avrebbe capito' (Di lunedì 28 settembre 2020) 'Massimo ha una disabilità grave, volevamo fargli fare la Comunione presso la nostra parrocchia, insieme alla sorella. Don Antonio ha messo le mani avanti dicendo che non erano attrezzati per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 settembre 2020) 'Massimo ha una disabilità grave, volevamo fargli fare lapresso la nostra parrocchia, insieme alla sorella. Don Antonio ha messo le mani avanti dicendo che non erano attrezzati per ...

Userfns : @AlexTheLondoner @DiMarzio Sì infatti questo trofeo l'ha vinto imponendosi sul campo, dimostrando le stesse cose fa… - Mamoziocag8 : @tancredipalmeri Escluso De Laurentis, i tifosi del Napoli di sicuro non stanno piangendo per questo. - riccio_fra : Comunque quello che voglio dire è che la maggior parte della popolazione del sud, ripeto escluso il napoletano, ha… - riccio_fra : @AdamartArt @MaurizioIlBrig1 I Borbone avevano tutto il sud contro, escluso la città di Napoli. La Calabria, il Cil… - BelpassoAlberto : RT @MarcoDiMaro: 6 a 0. Napoli a tratti devastante. Azioni bellissime, quella del goal di Zielinski da far vedere e rivedere nelle scuole c… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli escluso Napoli, escluso dalla Prima Comunione perché autistico: "Secondo il parroco non avrebbe capito" TGCOM RAI - Maldini ha telefonato al Napoli, vuole due giocatori! Giuntoli interessato a Paquetà

Manca una settimana esatta al termine del calciomercato e non sono esclusi colpi di scena, tutte le società sono in fermento. Dalla redazione del TGR Campania arrivano indiscrezioni molto interessanti ...

'Lozano non cade più': Gattuso scopre un acquisto in più, l'eredità di Callejon è meno pesante

Da "indesiderato" a uomo in più. L'Hirving Lozano ammirato nelle prime due giornate di campionato è da considerarsi a tutti gli effetti un acquisto in più per questa stagione per il Napoli di Gattuso, ...

Manca una settimana esatta al termine del calciomercato e non sono esclusi colpi di scena, tutte le società sono in fermento. Dalla redazione del TGR Campania arrivano indiscrezioni molto interessanti ...Da "indesiderato" a uomo in più. L'Hirving Lozano ammirato nelle prime due giornate di campionato è da considerarsi a tutti gli effetti un acquisto in più per questa stagione per il Napoli di Gattuso, ...