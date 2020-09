Maltempo, scuole chiuse a Caserta e in altri comuni della provincia (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – scuole chiuse a Caserta e in altri comuni della provincia, come San Nicola la Strada, Casal di Principe, Trentola Ducenta , a causa del Maltempo, che ieri ha provocato danni con il vento forte a quasi 80 chilometri orari che ha abbattuto alberi e cartelloni pubblicitari, e la pioggia che ha creato parecchi allagamenti. Una vera e propria tempesta che si è abbattuta soprattutto tra Casal di Principe, Villa Literno e in altri comuni vicini. A San Cipriano d’Aversa il sindaco Vincenzo Caterino ha affermato che “è stata danneggiata dalla furia del temporale anche la caserma dei carabinieri”. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoe in, come San Nicola la Strada, Casal di Principe, Trentola Ducenta , a causa del, che ieri ha provocato danni con il vento forte a quasi 80 chilometri orari che ha abbattuto alberi e cartelloni pubblicitari, e la pioggia che ha creato parecchi allagamenti. Una vera e propria tempesta che si è abbattuta soprattutto tra Casal di Principe, Villa Literno e invicini. A San Cipriano d’Aversa il sindaco Vincenzo Caterino ha affermato che “è stata danneggiata dalla furia del temporale anche la caserma dei carabinieri”. L'articolo proviene da ...

