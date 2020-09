In attesa di No Time To Die, c’è il podcast di James Bond (Di lunedì 28 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=ZaWOrrnhgX8 In mezzo a innumerevoli rinvii, con tantissimi probabili blockbuster che fuggono da un mercato cinematografico ancora pesantemente compromesso dalla pandemia, No Time To Die rimane stoico nella sua data d’uscita prevista per il 13 novembre. Il 25esimo film della saga di James Bond, l’ultimo interpretato dall’attore Daniel Craig, resiste quindi per ora al fuggi fuggi generale, fedele alle linea dopo aver già traslocato una volta (era previsto inizialmente per la primavera 2020). E a sancire in modo ancora più ufficiale l’intenzione di mantenere quel periodo di debutto, arriva oggi l’annuncio di un’iniziativa destinata a scandire la breve attesa: dal 30 settembre sarà disponibile il primo podcast ... Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=ZaWOrrnhgX8 In mezzo a innumerevoli rinvii, con tantissimi probabili blockbuster che fuggono da un mercato cinematografico ancora pesantemente compromesso dalla pandemia, NoTo Die rimane stoico nella sua data d’uscita prevista per il 13 novembre. Il 25esimo film della saga di, l’ultimo interpretato dall’attore Daniel Craig, resiste quindi per ora al fuggi fuggi generale, fedele alle linea dopo aver già traslocato una volta (era previsto inizialmente per la primavera 2020). E a sancire in modo ancora più ufficiale l’intenzione di mantenere quel periodo di debutto, arriva oggi l’annuncio di un’iniziativa destinata a scandire la breve: dal 30 settembre sarà disponibile il primo...

iamellico : RT @Mattiabuonocore: Canale 5 viene da due settimane accese in prime time 7 giorni su 7. Il risultato (in attesa di Striscia) è tiepido: 14… - Mattiabuonocore : Canale 5 viene da due settimane accese in prime time 7 giorni su 7. Il risultato (in attesa di Striscia) è tiepido:… - aspide_l : @SignorErnesto @ssbaloner @TheLancet @micheleboldrin Rather, these restrictions give time for countries to reduce t… - ZenatiDavide : Il piano di Speranza in attesa del vaccino per il Covid: “Dopo i buoni risultati negli aeroporti, ora test rapidi a… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Aspettando l'attesa reunion, oggi alle 17.40 su #Italia1 arriva la serie cult #Friends, in onda a partire dalla prima s… -

Ultime Notizie dalla rete : attesa Time Caem-Scarfiotti, tutto pronto per l'attesa ''Due Giorni del Conero'' per auto d'epoca picenotime 'No time to die', il podcast: Craig e Malek raccontano il nuovo film

"Sono perfettamente consapevole del glorioso passato di questi film, di quello che rappresentano e di come abbiamo influenzato la vita di tanta gente, compresa la mia". Al suo quinto Bond (dopo Casino ...

Comprerai Crash Bandicoot 4: It's About Time?

Alla fine di questa settimana arriverà sul mercato il tanto atteso nuovo capitolo della serie Crash Bandicoot, un vero e proprio evento per i fan del peramele che iniziò la sua carriera su ...

"Sono perfettamente consapevole del glorioso passato di questi film, di quello che rappresentano e di come abbiamo influenzato la vita di tanta gente, compresa la mia". Al suo quinto Bond (dopo Casino ...Alla fine di questa settimana arriverà sul mercato il tanto atteso nuovo capitolo della serie Crash Bandicoot, un vero e proprio evento per i fan del peramele che iniziò la sua carriera su ...