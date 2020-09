Daydreamer – Le Ali del sogno | la programmazione su Canale 5 da settembre

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 28 settembre 2020)– Le Ali delnon è in onda ogni giorno. Daandrà in onda solo sabato e domenica, sempre su5. Dopo il ritorno dalla pausa estiva e qualche settimana di5 ha deciso, in vista del ritorno di Uomini e Donne, di rimodulare la messa in onda della soap più vista della scorsa estate. Quindi da sabato 5– Le Ali del, andrà in onda solo il sabato con due episodi a settimana. Ma non è così semplice come sembra, visto che la situazione evolve di giorno in giorno.5 ha infatti testato la soap in prima serata, lunedì 7, ottenendo dei risultati ...