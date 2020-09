Da irresponsabili far giocare Napoli-Genoa (14 positivi nel Genoa). Il calcio deve solo obbedire (Di lunedì 28 settembre 2020) È stato da irresponsabili far giocare Napoli-Genoa. Sabato si è diffusa la notizia della positività del portiere Perin. La partita è stata spostata dalle 15 alle 18 di domenica per poter effettuare i tamponi a tutto il Genoa. Non siamo virologi ma nel nostro piccolo siamo stati coinvolti in prima persona o comunque conosciamo persone che hanno dovuto fare i conti col Covid-19. Ebbene, quando ci si imbatte in un positivo, ti dicono che è preferibile aspettare un paio di giorni prima di sottoporsi a tampone. Ergo, se è vero quel che ti dicono i medici di famiglia, allora Napoli-Genoa non andava giocata. E infatti questa sera sono 14 i tesserati del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 settembre 2020) È stato dafar. Sabato si è diffusa la notizia dellatà del portiere Perin. La partita è stata spostata dalle 15 alle 18 di domenica per poter effettuare i tamponi a tutto il. Non siamo virologi ma nel nostro piccolo siamo stati coinvolti in prima persona o comunque conosciamo persone che hanno dovuto fare i conti col Covid-19. Ebbene, quando ci si imbatte in un positivo, ti dicono che è preferibile aspettare un paio di giorni prima di sottoporsi a tampone. Ergo, se è vero quel che ti dicono i medici di famiglia, alloranon andava giocata. E infatti questa sera sono 14 i tesserati del ...

