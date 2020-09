Calciomercato Inter: Ranocchia al Genoa, dal Parma arrivano sia Darmian che Gervinho? (Di lunedì 28 settembre 2020) Calciomercato Inter: Ranocchia è sempre più vicino al Genoa. Dal Parma possono arrivare sia Darmian che Gervinho Non solo la cessione di Skriniar e il sogno Kanté nei piani di Calciomercato dell’Inter. Il ds Ausilio continua a lavorare alla cessione di Ranocchia che è sempre più vicino al Genoa. Anche Brozovic ed Eriksen potrebbero partire con la giusta offerta. Per quanto riguarda gli acquisti, tra oggi e domani Antonio Conte avrà Matteo Darmian dal Parma, con il quale è stato attivato a sorpresa un canale anche per Gervinho: ipotesi di lavoro, legata però alla ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020)è sempre più vicino al. Dalpossono arrivare siacheNon solo la cessione di Skriniar e il sogno Kanté nei piani didell’. Il ds Ausilio continua a lavorare alla cessione diche è sempre più vicino al. Anche Brozovic ed Eriksen potrebbero partire con la giusta offerta. Per quanto riguarda gli acquisti, tra oggi e domani Antonio Conte avrà Matteodal, con il quale è stato attivato a sorpresa un canale anche per: ipotesi di lavoro, legata però alla ...

Glongari : #Maksimovic in scadenza con il #Napoli è un’idea per la difesa dell’#Inter che continua a trattare #Skriniar con il… - Inter : ?? | UFFICIALE @kingarturo23 è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato ?? - Gazzetta_it : #calciomercato @Inter e #Tottenham, trattativa a oltranza per #Skriniar. E quel like... - STOCALCIO1 : ??? Dopo l'#Inter, ora anche il #ManchesterUnited è interessato al centrocampista francese #Kante. I blues aprirebbe… - infoitsport : Calciomercato Inter, cessione Skriniar | Offerta aumentata -