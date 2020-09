Bergamo: Gori, 'in 6 mesi 6mila ai servizi sociali, 65% per la prima volta' (Di lunedì 28 settembre 2020) Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Tra marzo e agosto gli accessi all'Unità di crisi dei servizi sociali del Comune di Bergamo sono stati 6.000. Il 65% da persone che per la prima volta vi si rivolgevano. Le abbiamo aiutate con le risorse del Fondo di Mutuo soccorso. Ma ora servono politiche attive del lavoro". Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un tweet, dove pubblica i dati del suo assessorato sui mesi dell'emergenza Covid19. Sono 1.600, in particolare, le persone prima "sconosciute" ai servizi sociali. Sono per la metà italiani (46%), e per il 55% over 40. Il 9% sono stati licenziati e al 19% non hanno rinnovato il contratto di lavoro. Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Tra marzo e agosto gli accessi all'Unità di crisi deidel Comune disono stati 6.000. Il 65% da persone che per lavi si rivolgevano. Le abbiamo aiutate con le risorse del Fondo di Mutuo soccorso. Ma ora servono politiche attive del lavoro". Lo scrive il sindaco di, Giorgio, in un tweet, dove pubblica i dati del suo assessorato suidell'emergenza Covid19. Sono 1.600, in particolare, le persone"sconosciute" ai. Sono per la metà italiani (46%), e per il 55% over 40. Il 9% sono stati licenziati e al 19% non hanno rinnovato il contratto di lavoro.

