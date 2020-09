Atelier Emé | la nuova collezione svelata in diretta streaming

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 settembre 2020) Sull’onda di una fashion week di stampo digitale, anche il mondo di Atelier Emé ha spalancato le sue porte al pubblico per svelare, in diretta streaming, le creazioni sposa 2021. Un’occasione unica per le future spose che, oltre ad aver avuto la possibilità di scoprire le novità della prossima stagione, hanno potuto interagire con Raffaella Fusetti, direttrice creativa del brand, che ha dispensato consigli e suggerimenti per trovare l’abito perfetto. https://www.youtube.com/watch?v=aW5oGDg8XyA