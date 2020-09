Antonella Stirati: “L’Europa non è cambiata. Tornerà l’austerità e renderà il Recovery Fund inutile” (Di lunedì 28 settembre 2020) Antonella Stirati è professoressa ordinaria di Economia politica presso la Facoltà di Economia dell’Università Roma Tre e autrice del libro “Lavoro e salari – un punto di vista alternativo sulla crisi”. Daniele Nalbone l’ha intervistata per micromega e riportiamo qua alcuni passaggi molto interessanti su Europa, Recovery Fund, crisi e gestione dell’emergenza da parte del governo. “Sul fronte economico è necessario fare un passo indietro – dice Antonella Stirati -. L’economia italiana aveva gravi problemi ben prima della pandemia. O meglio, i veri problemi li avevano i cittadini italiani. Da una grande recessione come è stata quella del 2008 non si esce se non ci sono politiche finalizzate alla ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 28 settembre 2020)è professoressa ordinaria di Economia politica presso la Facoltà di Economia dell’Università Roma Tre e autrice del libro “Lavoro e salari – un punto di vista alternativo sulla crisi”. Daniele Nalbone l’ha intervistata per micromega e riportiamo qua alcuni passaggi molto interessanti su Europa,, crisi e gestione dell’emergenza da parte del governo. “Sul fronte economico è necessario fare un passo indietro – dice-. L’economia italiana aveva gravi problemi ben prima della pandemia. O meglio, i veri problemi li avevano i cittadini italiani. Da una grande recessione come è stata quella del 2008 non si esce se non ci sono politiche finalizzate alla ...

