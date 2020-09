Acli Roma: contro spreco recuperate 68 tonnellate frutta e ortaggi e 82 pane (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – “Le Acli di Roma, in occasione della Prima Giornata internazionale sulla consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari, rilanciano con decisione il messaggio dell’importanza di attivita’ di prevenzione, contrasto e sensibilizzazione contro gli sprechi”. Cosi’, in un comunicato, le Acli Romane. “Un ambito sul quale le Acli di Roma sono attive da tempo con la Buona Pratica di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari ‘il cibo che serve’ che dal gennaio 2019 a oggi ha permesso di salvare e reinserire nel circuito della solidarieta’ oltre 82 tonnellate di pane e prodotti da forno; 68 tonnellate di ortaggi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 settembre 2020)– “Ledi, in occasione della Prima Giornata internazionale sulla consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari, rilanciano con decisione il messaggio dell’importanza di attivita’ di prevenzione, contrasto e sensibilizzazionegli sprechi”. Cosi’, in un comunicato, lene. “Un ambito sul quale ledisono attive da tempo con la Buona Pratica di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari ‘il cibo che serve’ che dal gennaio 2019 a oggi ha permesso di salvare e reinserire nel circuito della solidarieta’ oltre 82die prodotti da forno; 68di...

borzilidia : RT @ACLI_Roma: #DiconoDiNoi ?ll servizio del #TGR Lazio sul XXVI Congresso Provinciale delle ACLI di Roma. All'interno le dichiarazioni del… - ACLI_Roma : #DiconoDiNoi ?ll servizio del #TGR Lazio sul XXVI Congresso Provinciale delle ACLI di Roma. All'interno le dichiara… - ACLI_Roma : #ElezioniRoma “Siamo tutti candidati per affrontare insieme i problemi e ridare speranza alla città». È la provocaz… - romasociale : LE ACLI ROMA: 'SIAMO TUTTI CANDIDATI PER RIPENSARE INSIEME LA CITTÀ' @ACLI_Roma - Notiziedi_it : Acli Roma: “La nostra sfida per costruire una città più equa e inclusiva” -

Ultime Notizie dalla rete : Acli Roma Acli Roma: contro spreco recuperate 68 tonnellate frutta e ortaggi e 82 pane RomaDailyNews Spreco alimentare: Car, nel lockdown recuperate 400 tonnellate di frutta, verdura e pesce fresco distribuite ai circuiti solidali

In occasione della Giornata internazionale contro gli sprechi alimentari – che ricorre domani – il Centro agroalimentare di Roma (Car) sottolinea che nei mesi di marzo, aprile e maggio sono state recu ...

Si riunisce il 26° Congresso provinciale delle Acli dopo lo stop del COVID19

Palermo-Si sono conclusi i lavori del 26° Congresso provinciale delle Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) di Palermo. La partecipata iniziativa congressuale, la prima dopo la riapertura ...

In occasione della Giornata internazionale contro gli sprechi alimentari – che ricorre domani – il Centro agroalimentare di Roma (Car) sottolinea che nei mesi di marzo, aprile e maggio sono state recu ...Palermo-Si sono conclusi i lavori del 26° Congresso provinciale delle Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) di Palermo. La partecipata iniziativa congressuale, la prima dopo la riapertura ...