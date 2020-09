Trump: “I media ignorano i miei due premi Nobel, è una vergogna”. Ma non li ha mai vinti (Di domenica 27 settembre 2020) Una delle fissazioni di Donald Trump da sempre è il premio Nobel per la pace. Così nelle ultime ore, durante un comizio in Pensylvania, è tornato ad attaccare i media e il mondo delle fake news per aver completamente ignorato quelli che ha definito i suoi “due premi Nobel”, lamentando come per Barack Obama invece la copertura mediatica fu “enorme”. Un vero e proprio sfogo quello del presidente americano: “Neanche una parola, è una vergogna. Ero davanti alla tv con Melania e parlavano del tempo…”. Trump in realtà non ha mai vinto il premio Nobel per la pace, che invece fu assegnato a Obama nel 2009. Il presidente americano ha invece ricevuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Una delle fissazioni di Donaldda sempre è ilper la pace. Così nelle ultime ore, durante un comizio in Pensylvania, è tornato ad attaccare ie il mondo delle fake news per aver completamente ignorato quelli che ha definito i suoi “due”, lamentando come per Barack Obama invece la coperturatica fu “enorme”. Un vero e proprio sfogo quello del presidente americano: “Neanche una parola, è una vergogna. Ero davanti alla tv con Melania e parlavano del tempo…”.in realtà non ha mai vinto ilper la pace, che invece fu assegnato a Obama nel 2009. Il presidente americano ha invece ricevuto ...

