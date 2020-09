Serie A, 2a giornata: Napoli a valanga sul Genoa, il Milan non sbaglia un colpo. Risultati e classifica (Di domenica 27 settembre 2020) Milan e Napoli portano a casa i secondi tre punti della stagione e raggiungono di conseguenza il secondo successo di fila.I rossoneri hanno superato per 2-0 in trasferta il Crotone di Giovanni Stroppa grazie a una rete per tempo: allo scadere della prima frazione di gioco ci pensa Kessiè su rigore a sbloccare la gara, il raddoppio porta la firma del giovane Brahim Diaz che chiude la gara. I partenopei asfaltano letteralmente il Genoa con un secco 6-0 grazie alla prestazione davvero esaltante di Mertens che realizza una rete e serve due assist per le reti di Lozano. In gol anche Politano, Zielinski ed Elmas che rendono perfetta la serata di Rino Gattuso che si prende momentaneamente la vetta della classifica.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di domenica 27 settembre 2020)portano a casa i secondi tre punti della stagione e raggiungono di conseguenza il secondo successo di fila.I rossoneri hanno superato per 2-0 in trasferta il Crotone di Giovanni Stroppa grazie a una rete per tempo: allo scadere della prima frazione di gioco ci pensa Kessiè su rigore a sbloccare la gara, il raddoppio porta la firma del giovane Brahim Diaz che chiude la gara. I partenopei asfaltano letteralmente ilcon un secco 6-0 grazie alla prestazione davvero esaltante di Mertens che realizza una rete e serve due assist per le reti di Lozano. In gol anche Politano, Zielinski ed Elmas che rendono perfetta la serata di Rino Gattuso che si prende momentaneamente la vetta della.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

SerieA : Tutto pronto per la seconda giornata. Ecco le gare! ?? Resta aggiornato con l'App ufficiale di Lega Serie A e scop… - SkySport : INTER-FIORENTINA 4-3 Risultato finale ? ? #Kouame (3') ? #LautaroMartinez (45+2') ? aut. #Ceccherini (52') ?… - SkySport : SPEZIA-SASSUOLO 1-4 Risultato finale ? ? #Djuricic (12') ? #Galabinov (30') ? rig. #Berardi (64') ? #Defrel (66') ?… - sportli26181512 : Napoli-Genoa 6-0, il tabellino: I dati della gara valida per la 2ª giornata di campionato - Dalla_SerieA : VITTORIE ESTERNE PER BENEVENTO E LAZIO - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie giornata Serie A oggi live. Risultati e classifica della giornata 2 QUOTIDIANO.NET Serie A, le partite in programma oggi: stasera il big match di giornata

Negli ultimi anni, però, se la rivalità è ancora viva nel cuore dei tifosi, le due società si sono avvicinate mostrandosi in sintonia sotto diversi aspetti. Ripercorriamo allora la storia di questa ...

Napoli show al San Paolo, 6-0 al Genoa

Il Napoli ha battuto il Genoa 6-0 nell'incontro valido per la seconda giornata di Serie A. Successo deciso dalla doppietta di Lozano (10' e 65') e dalle reti di Zielinski (46'), Mertens (57'), Elmas ( ...

Negli ultimi anni, però, se la rivalità è ancora viva nel cuore dei tifosi, le due società si sono avvicinate mostrandosi in sintonia sotto diversi aspetti. Ripercorriamo allora la storia di questa ...Il Napoli ha battuto il Genoa 6-0 nell'incontro valido per la seconda giornata di Serie A. Successo deciso dalla doppietta di Lozano (10' e 65') e dalle reti di Zielinski (46'), Mertens (57'), Elmas ( ...