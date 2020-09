Salvini e il «cortisone, per guarire collo e spalla» (Di domenica 27 settembre 2020) Matteo Salvini torna a condividere foto e notizie del suo stato di salute. Tutto è cominciato quando il leader leghista ha pronunciato queste parole sul palco di Formello: «Oggi la giornata non è partita benissimo, sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi sono alzato il medico mi ha detto: “lei adesso va a casa”. E io gli ho risposto si prima vado ad Anguillara Sabazia, poi a Formello e termino a Terracina. Ma la sera vengo a casa». Vista l’attuale situazione – l’emergenza Covid e le precise disposizioni qualora qualcuno dovesse presentare la febbre – sono in molti ad aver ritenuto inopportuno questo atteggiamento. LEGGI ANCHE >>> Il medico aveva consigliato a Salvini di stare a casa perché «febbricitante», ma lui ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 27 settembre 2020) Matteotorna a condividere foto e notizie del suo stato di salute. Tutto è cominciato quando il leader leghista ha pronunciato queste parole sul palco di Formello: «Oggi la giornata non è partita benissimo, sono stato due ore attaccato ale quando mi sono alzato il medico mi ha detto: “lei adesso va a casa”. E io gli ho risposto si prima vado ad Anguillara Sabazia, poi a Formello e termino a Terracina. Ma la sera vengo a casa». Vista l’attuale situazione – l’emergenza Covid e le precise disposizioni qualora qualcuno dovesse presentare la febbre – sono in molti ad aver ritenuto inopportuno questo atteggiamento. LEGGI ANCHE >>> Il medico aveva consigliato adi stare a casa perché «febbricitante», ma lui ...

lauraboldrini : In tempo di #pandemia, un leader politico non può vantarsi di disobbedire al medico. Né andarsene in giro febbric… - repubblica : Salvini: 'Sono febbricitante e sotto cortisone. Il medico mi ha detto di stare a casa ma sono qui'. Poi i selfie se… - Corriere : Salvini con la febbre al comizio: «Sono un po’ febbricitante e sotto cortisone ma eccomi qui» - antoM0u : RT @lauraboldrini: In tempo di #pandemia, un leader politico non può vantarsi di disobbedire al medico. Né andarsene in giro febbricitant… - fmonaldi65 : RT @lauraboldrini: In tempo di #pandemia, un leader politico non può vantarsi di disobbedire al medico. Né andarsene in giro febbricitant… -